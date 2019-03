Vi ricordate la saga cinematografica di «Cocoon-L’energia dell’universo»? Un gruppo di anziani che ringiovanisce immergendosi in una piscina miracolosa utilizzata come nursery degli alieni. Il plot ricorda un po’ quanto sta accadendo a Limone: soltanto che sulle rive del Garda non è fantascienza, ma scienza. È cominciata ieri mattina la campagna di analisi del sangue promossa tra la popolazione dai medici della nuova equipe chiamata a monitorare nei prossimi anni l’evoluzione della proteina naturale diventata l’elisir di lunga vita della popolazione dell’alto Garda. Alle 8 nel centro medico ambulatoriale di Limonesono stati eseguiti i prelievi ad una decina di bambini, figli di portatori del mutante, di età compresa tra un anno ed i sette anni di età. «Stiamo scrivendo un nuovo importante capitolo della ricerca medica – afferma il sindaco di Limone Franceschino Risatti –: l’auspicio è che possa trasformarsi in bene per l’umanità». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Luciano Scarpetta