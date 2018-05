L’Osteria «Al Cervo» spegne cento candeline

L’Osteria «Al Cervo da Vito» di Borgosatollo festeggia 100 anni di attività. Per sottolineare l’importante traguardo una delegazione di Confesercenti della Lombardia Orientale - composta dal direttore generale, Alessio Merigo e dal presidente Pier Giorgio Piccioli col vice direttore Stefano Boni - ha consegnato nella sede dell’Osteria in via Santissima 63, una pergamena a Renata Boldini, attuale titolare con la figlia Nicole Pola. «Ho preso in mano le redini dell’attività dopo la scomparsa di mio marito, Vittorino Pola, lo scorso anno - spiega Renata - ed oggi la conduco, con mia figlia, per proseguire una tradizione che rappresentava il suo motivo di orgoglio». Domenica, proprio per celebrare il centesimo anniversario, a clienti e visitatori assaggi di torte, yogurth, pane e salame, ghiaccioli. •

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

F.GAV.