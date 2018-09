Cinzia Reboni Il gran giorno, alla fine, è arrivato. Ieri la Basilica di Bagnolo ha svelato alla comunità il suo ritrovato splendore. Ci sono voluti quasi quattro anni di restauri per recuperare i preziosi affreschi del luogo di culto. Un lavoro lungo e complesso, uno dei più imponenti e importanti restyling realizzati in Italia, portato a termine dal restauratore Leonardo Gatti. Un capolavoro d’arte che ieri è stato benedetto dal vescovo Pierantonio Tremolada, al termine della messa. LA PARROCCHIALE dedicata alla Visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta è «un segno visibile della nostra fede - ha affermato monsignor Severino Chiari, parroco di Bagnolo -: quando entriamo in questo tempio ci sentiamo figli di Dio, abbracciati dalle cose belle. I nostri ragazzi hanno bisogno di segni, di simboli, e in un mondo vuoto e anonimo, queste immagini possono essere di aiuto alle nuove generazioni, essere uno strumento per far crescere la fede che è già dentro di noi». (...)

