Pioveva a dirotto ieri mattina a Limone ma inevitabilmente il sindaco Franceschino Risatti aveva buone ragioni per sorridere: nonostante le condizioni meteo proibitive, il paese brulicava di persone richiamate dalla International Lake Garda marathon. Dopo anni di percorsi tracciati sulla sponda orientale tra la costa trentina e quella veronese a causa dei problemi legati alla viabilità, la gara è tornata alle origini. «Nata 2007 – spiega Risatti -, la maratona riuniva originariamente al tavolo gli operatori lombardi, trentini e veneti e lo sport avrebbe dovuto fare da collante per le tre diverse regioni, valorizzandone il bene comune del lago. Adesso si ritorna all’antico». In attesa del completamento della ciclopedonale nel tratto da Limone a Torbole, è proprio questa corsa podistica a riunire simbolicamente Lombardia, Trentino e Veneto. (...)

L.SCA.