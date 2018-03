Lombardia Carne conferma: l’alta qualità è a prova di crisi

La qualità è l’antidoto più efficace contro gli effetti della crisi strisciante e della concorrenza del mercato globale. È questo il messaggio intrinseco lanciato dalla 129esima edizione di Lombardia Carne che ha registrato con l’aumento dei bovini esposti, passati da poco più di 600 della vetrina del 2017 a quasi 650. La rassegna andata in scena nel fine settimana al Foro Boario di Rovato ha ribadito il ruolo leader di Brescia nel comparto zootecnico lombardo, quello a più alto valore aggiunto in Italia. Nonostante la pioggia, l’afflusso di visitatori è stato costante. Quasi inutile sottolineare che il momento più atteso è stato quello dell’incoronazione dei migliori capi in esposizione. L’azienda agricola Pierino Scalvi di Erbusco ha fatto il pieno aggiudicandosi il titolo riservato agli esemplari maschi e quello per le femmine. Il maltempo che ha fatto modificare il programma, ha privato la mostra di bovini di allevamenti fuori regione. La qualità tuttavia capi non è mancata. (...)

