La medicina non è riuscita a salvarla, la scienza proverà a scoprire le cause della sua morta assurda. È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Nicole Zacco, la bambina di quattro anni di Gottolengo deceduta dopo un intervento chirurgico eseguito per tentare di neutralizzare gli effetti di un’infezione all’orecchio degenerata.

AD ESEGUIRE L’ESAME autoptico è stata l’equipe diretta dal professor Francesco Ventura dell’ospedale Gaslini di Genova. L’esito degli accertamenti anatomopatologici è atteso tra un mese. L’esame iniziato a mezzogiorno si è concluso alle 15. Non tutti i 15 medici indagati a vario titolo per omicidio colposo hanno nominato un proprio consulente. (...)

Valerio Morabito