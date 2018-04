Fausto Camerini Dynamo Camp è una struttura allestita in Toscana, a San Marcello Pistoiese, un campo scuola, una sorta di oasi di terapia ricreativa, in cui ragazzi affetti da malattie particolari e gravi, vengono ospitati gratuitamente. Negli anni già decine di ragazzi camuni affetti da malattie come leucemia e autismo, malattie che non trovano ospitalità in altre strutture, sono stati laggiù e giovedì 19 aprile ascolteremo le loro testimonianze e quelle dei loro genitori. L'appuntamento è alle 20,30 al Cinema Garden Multivision di Darfo dove saranno anche presenti volontari dell'associazione Dynamo Camp a fornire informazioni e spiegazioni. E a raccontare le numerose attività che ragazzi che altrimenti sarebbero costretti a vivere in ospedale o tappati in casa e accuditi dai genitori non potrebbero assolutamente fare. Mentre nella struttura possono soprattutto socializzare tra loro e con i volontari. Tra le altre anche l'arrampicata, una cosa che sembrerebbe impossibile. (...)

