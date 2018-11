Per la nuova scuola c’è un regalo «hi-tech»

Sarà ispirato a Leonardo da Vinci e rappresenta il tentativo di avvicinare il futuro, potenziando in modo notevole l’offerta formativa degli studenti di scuola elementare. È IL PADIGLIONE della scienza e della tecnica che sorgerà sopra la mensa delle scuole elementari nel nuovissimo polo scolastico. Il progetto ha conquistato un nuovo finanziamento a fondo perduto da 650 mila euro, sui 966 mila che il Comune investirà. «Un appuntamento con il futuro - commenta l’assessore alla scuola Emanuele Arrighetti - poiché in questo spazio saranno contenuti laboratori e approcci con la formazione che non hanno molti eguali in tutta Italia». Si tratta del quarto lotto del polo scolastico, che prevede anche un nuovo parcheggio da 200 stalli al posto della ex scuola media Morcelli, che sarà demolita. (...)

Massimiliano Magli