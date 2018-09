Sulzano fa la festa ai cinghiali tra gastronomia e pallottole

I cinghiali sono in crescita. In mancanza di numeri sul loro popolamento, questa almeno è la percezione. A Sulzano si è pensato bene di trasformare in una opportunità quella che per gli agricoltori è una calamità. SI CELEBRA infatti, da domani fino a domenica 7 ottobre, la 14esima «Sagra del cinghiale». Un appuntamento che mescola gastronomia e promozione del territorio, come ha sottolineato ieri Paola Pezzotti, nella duplice veste di sindaco di Sulzano e presidente della Comunità montana del Sebino bresciano. Al suo fianco, a ragionare circa la possibilità di realizzare una filiera di lavorazione controllata e certificata della carne di cinghiale, l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, il presidente della Coldiretti Lombardia Ettore Prandini, il presidente della Federcaccia di Brescia Marco Bruni e il presidente del Comitato caccia e natura, Nicola Perotti. NON SI PLACANO le lamentele, si è detto, per le devastazioni compiute dai cinghiali. (...)

Giuseppe Zani