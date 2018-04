La palestra a colori grazie ai disegni dei ragazzi di terza B

La palestra comunale di Sale Marasino ha un nuovo volto, più colorato e più allegro: grazie agli studenti della Terza B dell’Istituto Einaudi, coordinati dalla professoressa Enrica Consoli, che hanno realizzato 14 gigantografie dei personaggi Disney: Topolino, Paperino, Minnie, il Re Leone, Eta Beta, Winnie the Pooh, un mondo di fantasia che ora ricopre e ravviva le pareti della palestra. «Abbiamo iniziato con la scelta dei personaggi - spiega lo studente Alessandro Colpani - poi il lavoro di disegno è stato lungo e difficile, ma il risultato è bello e positivo». «Questo progetto aveva diverse intenzioni - aggiunge la compagna Gaia Bonardi -: prima di tutto quello di affinare la nostra tecnica nel disegno e nella pittura. Abbiamo lavorato in gruppo, aiutandoci a vicenda, così abbiamo approfondito la nostra amicizia per perseguire un obiettivo comune». (...)

AL.ROM.