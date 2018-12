La proposta di Shalom: riflettere festeggiando

Capodanno alternativo e controcorrente alla Shalom, comunità che ispirandosi al messaggio del Vangelo si occupa del recupero di persone strette nella morsa delle dipendenze. IN ATTESA DEL CONCERTO pro Romitaggio, in programma il 12 gennaio, alla Shalom si attenderà il nuovo anno riflettendo sul tema «Stiamo diventando Ogm? Organismi genetici modificati». L’iniziativa si svolgerà nella struttura di Villa d’Adda: suor Rosalina, punto di riferimento della comunità, spiega lo spirito del Capodanno: «Vogliamo condividere la gioia intesa come strumento e premessa della libertà responsabile. A furia di volere avere diritto a tutto, senza valutazione alcuna di questo “tutto“, considerando le conseguenze su ognuno e su chi ci sta attorno, la nostra cultura ha dato vita a un prometeismo dell’uomo, privato di ogni scienza e senso del limite. (...)

G.C.C.