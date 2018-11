«Quel torrente è una bomba biologica»

Alessandro Gatta Valentino Rodolfi Mettiamola così: il limite di legge è 1.000, quello che fa scattare ad esempio il divieto di balneazione sulle spiagge, ma qui nei giorni «neri» si arriva a 63.000 unità per 100 millilitri: il massimo di legge moltiplicato per 63. Questo il valore registrato in una giornata campione, il 26 marzo, per la presenza di Escherichia Coli nelle acque del Garda alla Maratona, dove sfocia il Rio Pescala, corso d’acqua naturale che attraversa il territorio di Desenzano e va a buttarsi nel lago a due passi dal centro storico. Non prima, purtroppo, di essere stato «arricchito» da un numero imprecisato, ma sicuramente altissimo, di scarichi fognari abusivi e fuorilegge. UN INQUINAMENTO spaventoso per dimensioni e disgustoso per tipologia: l’Escherichia è la famiglia di batteri che abita nell’intestino dei mammiferi, umani compresi, per cui «la sua presenza nei corpi idrici - dice la scienza - segnala condizioni di fecalizzazione». (...)

