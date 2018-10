Ultima chance per gustare «Franciacorta in Bianco»

Boom al debutto per «Franciacorta in Bianco» che nei primi due giorni di apertura ha fatto registrare un incremento del 15% di visitatori rispetto al 2017. La rassegna dedicata ai formaggi e alla filiera lattiero-casearia ospitata al polo fieristico di Castegnato - oggi l’ultima giornata di apertura, dalle ore 9 alle 20 - ha conquistato la curiosità e il palato del pubblico ed è stata impreziosita dal convegno dedicato al «pericolo delle fake news nell’alimentazione» che ha coinvolto l'assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, il presidente Coldiretti Lombardia Ettore Prandini ed il giornalista Paolo Massobrio. E, in serata, la ciliegina sulla torta - anzi sul formaggio -, con lo show di Charlie Cinelli. (...)

