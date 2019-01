Tre anni di esilio da Calcinato. Prima le violenze in famiglia, poi dopo il primo provvedimento di allontanamento le molestie alla compagna. Un’escalation che ha spinto il tribunale di Brescia ad emettere un ordine di allontanamento triennale per un marocchino 40enne. La misura è scattata in seguito ai verbali dei carabinieri di Calcinato costretti a intervenire ripetutamente per le aggressioni dell’operaio nei confronti della compagna. Il ricorso del nord africano è stato respinto nei giorni scorsi. Nelle motivazioni i giudici ricordano i ripetuti episodi di violenza commessi nel paese della Bassa, ma anche l’incredibile serie di misure cautelari a carico del 40enne che è stato messo al bando in 25 Comuni tra Piemonte e Friuli Venezia-Giulia. Il «foglio di via» è dunque diventato esecutivo e per per i prossimi tre anni il marocchino non potrà varcare il confine di Calcinato, pena l’arresto. (...)

V.MOR.