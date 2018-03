Sul lago di Iseo affiora l’isola che non c’era

Cinzia Reboni Da «The Floating Piers» a The «Floating plastic island», il passo potrebbe essere molto breve. Sul lago di Iseo affiorerà presto la terza isola artificiale del mondo creata con materiale di scarto, bottiglie di plastica in primis. Il progetto si ispira a Christo, ma anche e soprattutto a Richart Sowa e Bruce Kania. Il primo è un artista ambientalista che costruì la prima isola di plastica nel 1998, spazzata via dall’uragano Emily nel 2005. Tre anni più tardi Sowa realizzò con 150 mila bottiglie in pet un arcipelago con tanto di giardino galleggiante, diventato un’attrazione planetaria dal messaggio ambientalista. Kania invece si è inventato un business ecologico: usando dei rifiuti in plastica, crea delle isole galleggianti che contribuiscono a migliorare l’ambiente, mitigano l’effetto degli inquinanti migliorando l’habitat dei pesci. Le radici delle piante che si prolungano nell’acqua riescono a depurarla con il sistema della fitodepurazione. (...)

