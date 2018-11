«Cinghiali: cronaca di un fallimento»

È una bocciatura senza appello quella che il consigliere regionale dei 5 Stelle Ferdinando Alberti fa dei piani regionali di «contenimento» del cinghiale, definendoli un fallimento a colpi di numeri. «L’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi vuole ridurre il numero di cinghiali in Lombardia aumentando le giornate di caccia - esordisce Alberti -: una soluzione che non tiene conto della realtà dei fatti e della storia di questa specie nella nostra Regione, per cui sarà un fallimento, come lo è stata la caccia in questi 14 anni». «SECONDO i dati ufficiali, dal 2004 al 2016 in Lombardia sono stati uccisi dai cacciatori 43.296 capi - continua -, vale a dire circa 10 esemplari al giorno. Una mattanza colossale: sono stati abbattuti animali equivalenti a oltre 4 volte il numero totale di esemplari stimati nella Regione, circa 10 mila. Se nel 2004 il numero di abbattimenti è stato di 2.232 capi nel 2.012 si è raggiunto il record di 5.660, un incremento del 154%. (...)

