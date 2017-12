Da Piancamuno al mondo Ciocchi ha fatto ancora centro

Domenico Benzoni Da dipendente della «Brawo» di Piancamuno a responsabile della squadra paralimpica giovani della Beretta fucili di Gardone Valtrompia. Un traguardo raggiunto passando attraverso una medaglia d’argento al Grand prix internazionale di tiro a volo nel 2015 e nel 2016, di fatto il campionato mondiale per i tiratori diversamente abili. Senza dimenticare il podio occupato in occasione del campionato italiano categoria SG-M (riservata ai disabili agli arti superiori), la vittoria d’agosto nel campionato italiano Beretta excellence, la presenza nella Nazionale di settore e di recente l’ingresso come primo disabile nel Gruppo sportivo carabinieri. (...)

