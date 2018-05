Beach volley, le stelle del Liceo prenotano un podio tricolore

Il loro prossimo obiettivo possibile è il titolo tricolore: un sogno lecito dopo che hanno vinto con pieno merito e tanta bravura il titolo lombardo. Da mercoledì a sabato prossimi, tre studentesse del Liceo scientifico sportivo «Meneghini» di Edolo, Irene Ducoli di Darfo, Marta Faustinelli di Breno e Martina Pennacchio di Berzo Inferiore, parteciperanno in Sicilia con altre 19 squadre regionali al campionato italiano studentesco di beach volley: una disciplina nella quale le tre giovani camune hanno dettato legge in Lombardia. Le finali nazionali si terranno a San Vito Lo Capo, splendida località balneare in provincia di Trapani. «Stiamo vivendo una avventura partita da un’idea di noi insegnanti di Educazione fisica - spiega Antonio Ferreri -. Dopo diverse gare e duri allenamenti si è materializzata la vittoria nella fase provinciale a Cellatica; poi l’apoteosi milanese del 19 aprile scorso, quando si sono laureate campionesse regionali. (...)

Lino Febbrari