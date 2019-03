La nuova vita dell’ex deposito ferroviario

Operai e ruspe in azione a Pisogne, nell’area incastonata tra via Roma, la zona delle Minime e il lungolago. I mezzi e gli uomini della ditta Filippi di Costa Volpino, che hanno aperto il cantiere da una manciata di giorni, stanno dando forma al progetto dell’amministrazione comunale per un nuovo parcheggio con annesse aree verdi. L’INTERVENTO. Saranno ricavati 40 posti auto, tutti gratuiti, a servizio dei residenti ma anche dei turisti: a pochi metri ci sono il Lido Goia e il Camping Eden, il centro storico e la piazza principale del paese, la passeggiata a lago e la pista ciclopedonale. UN’AREA STRATEGICA, insomma, che si estende per 1500 metri quadrati ed era di proprietà delle Ferrovie Nord, che l’hanno poi ceduta gratuitamente al Comune tramite un apposito accordo. Costo totale dell’intervento - i fondi sono stati messi sul piatto, dividendosi l’onere al 50 per cento, dall’amministrazione comunale e da Regione Lombardia - è di circa 240mila euro. (...)

Alessandro Romele