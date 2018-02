Torna la staffetta sugli sci più pazza del mondo

Lino Febbrari Da più di quarant’anni (domenica 11 febbraio il calendario prevede la 42esima edizione) rappresenta sicuramente l’evento «sportivo» più stravagante dell’intero arco alpino. Una staffetta con gli sci stretti che da sempre assegna la vittoria alla squadra più fortunata (lo vedremo poi) e non a quella che impiega meno tempo per percorre l’anello di due chilometri all’interno della Valle delle Messi. Da qualche anno inoltre al regolamento è stata aggiunta una postilla: gli organizzatori (il Cai di Pezzo-Ponte di Legno) gradiscono che i partecipanti prendano il via inforcando sci d’epoca e indossando abbigliamento d’antan. Si tratta del Trofeo Santa Apollonia che da metà anni settanta si disputa nell’omonima località ai piedi del Gavia. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Lino Febbrari