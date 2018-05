«Un tavolo per l’agricoltura della Valcamonica»

Un tavolo permanente attorno al quale far sedere gli agricoltori della Valle Camonica, per discutere di prospettive e progetti, di bisogni e problematiche. L’idea è del neo assessore regionale Fabio Rolfi, salito a Breno per partecipare all’incontro promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori Est Lombardia, rappresentata da Paolo Conti e Mauro Di Zio. C’era grande attesa per l’intervento di Rolfi, che ha scelto la Valle per la sua prima uscita ufficiale. L’annuncio di un tavolo sull’agricoltura di montagna, che si riunirà a Bienno, e il varo di quello che lo stesso assessore ha definito il «Patto della Vallecamonica, ha contribuito a creare subito feeling tra gli agricoltori presenti e Rolfi. (...)

L.RAN.