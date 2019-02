Con «Fablab» la scienza è a misura di bambino

A Villanuova il «Fablab» della Vallesabbia offre il primo corso creativo per i bambini: apre all’infanzia il laboratorio di fabbricazione digitale, nato due anni fa per dare forma alle proprie idee grazie alle stampanti 3D, alla fresa Cnc e al taglio laser, ma anche alla lavorazione del legno e al cucito, ai droni e alla robotica. La formula «Fablab for kids» dedicata ai più piccoli proporrà il primo appuntamento domani dalle 15 alle 17 nella sede di via Casette 28 (dietro l’Italmark). AI BAMBINI da 6 a 10 anni di età sarà messo a disposizione un kit che permette di controllare il computer con oggetti di uso comune, esplorando in modo divertente e creativo il mondo dei materiali conduttivi ed isolanti, combinando internet con la fisica. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.PAS.