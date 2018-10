Deroghe e roccoli, il «no» spacca la Regione

Doppia sconfitta ieri per due politici bresciani - l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi e il consigliere ed ex sindaco di Vallio Floriano Massardi, entrambi leghisti - bocciati dalla loro stessa maggioranza, quella del Consiglio regionale, che si è letteralmente spaccata di fronte alla richiesta di approvare due provvedimenti chiesti e sollecitati dal mondo venatorio. La mobilitazione delle associazioni ambientaliste in primo luogo, la pressione del Movimento 5 Stelle, la diffida del ministro dell’Ambiente, decine di migliaia di firme in calce a una petizione on line e la concreta possibilità (o meglio la certezza) di incorrere nelle sanzioni dell’Unione europea hanno dato vita a un evento storico, mai registrato prima nelle pluridecennali battaglie tra la Regione Lombardia e gli ambientalisti sul fronte delle politiche venatorie. (...)

Paolo Baldi