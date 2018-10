Lui preferisce non definirsi uno dei tanti «cervelli in fuga», in questo caso dalla Valsabbia; ma è certo che a 35 anni Mauro Manassi di Vestone sta facendo carriera all’estero, in particolare nella prestigiosa Università statunitense di Berkeley, in California, coronando un percorso di conoscenza, insegnamento e ricerca con scoperte che nei mesi scorsi hanno portato il suo lavoro sulle pagine di «Current biology», una rivista scientifica che si occupa di biologia molecolare, evolutiva e cellulare, genetica e neurobiologia; ma anche di ecologia. Dopo la laurea specialistica in Psicologia clinica ottenuta nall’Università di Padova, Manassi ha ottenuto in Svizzera, a Losanna, un dottorato in Neuroscienze vincendo nel 2015 un assegno di ricerca per i giovani ricercatori. Questo l’ha portato appunto a Berkeley, dove fa ricerca e insegna all’Università continuando la sua formazione post dottorato nel dipartimento di Psicologia, a 9.000 chilometri da Vestone. (...)

