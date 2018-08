«Vita da capre», Cecino è da scoprire e ascoltare

A Cecino di Vobarno torna «Vita da capre», una lunga e divertente giornata all’insegna delle camminate, delle degustazioni e della musica. Appuntamento domani sera, alle 18. Dopo un’escursione guidata si arriverà a malga «Prato della Noce», con un dislivello di 450 metri da percorrere in circa due ore (sconsigliata la presenza di bambini con meno di 8 anni). Lì sarà servito l’aperitivo in malga, accompagnato dalle musiche del duo «Voci all’imbrunire», al secolo Marina Conti e Bruno Podestà, che interpreteranno canti popolari e sociali. Poi, alle 21, dopo aver raggiunto in mezzora il rifugio «Peppino Granata» a Campei de Sima (dove poi si potrà anche pernottare), con lo spettacolo «Ricordando Caterina Bueno» sarà promossa anche la raccolta fondi destinata a finanziare la realizzazione del film «Caterina», ricercatrice e interprete di canti tradizionali della Toscana scomparsa nel 2007. (...)

M.PAS.