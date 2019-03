Dalla scuola media in dono 2 mila euro ai ragazzi di Gualdo

Studenti in visita nel Marche per consegnare ai coetanei un assegno da 2mila euro. Questa l’iniziativa organizzata nei giorni scorsi dall’istituto comprensivo di Concesio per consegnare i proventi di una raccolta fondi a favore degli amici terremotati. Una delegazioni di 45 ragazzi della scuola media di Concesio si sono quindi recati a Gualdo, uno dei comuni colpiti dal terremoto che nel 2016 mise in ginocchio le Marche, per consegnare un assegno di 2 mila euro. Ad accoglierli nel paese in provincia di Macerata c’era il sindaco Giovanni Zavaglini, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Romolo Murri e una delegazione di studenti del posto. Inizialmente i ragazzi di Concesio si erano organizzati per acquistare una lavagna interattiva multimediale, poi la scelta è stata quella di consegnare un assegno per permettere alla scuola di spendere la somma in base alle reali necessità del momento. (...)

M.BEN.