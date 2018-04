La stagione delle opere porta luci intelligenti e asfaltature da record

È una fase di completamento ma non mancano le novità nell’agenda dei lavori pubblici avviati di Gardone. L’anno in corso sarà caratterizzato dalla conclusione di alcuni interventi significativi, ma anche da operazioni di portata quasi straordinaria. È L’ASSESSORE ai Lavori pubblici Piergiuseppe Grazioli a ricordare che uno dei grandi cantieri prossimo alla chiusura «riguarda la palazzina Liberty all’interno del parco del Mella. Il termine della ristrutturazione è in calendario per l’estate, mentre l’inaugurazione di questo spazio destinato alle iniziative pubbliche è prevista per ottobre, in coincidenza col Festival della scienza». Nel frattempo continuano anche gli interventi sulla piscina comunale che si concluderanno a maggio: sono state rifatte le vasche, gli spogliatoi e gli impianti per un esborso complessivo di 450 mila euro. (...)

L.P.