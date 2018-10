Per l’Officina Liberty una prima in grande stile

Doppio evento a Gardone. Il primo questa sera, alle 20, con l’inaugurazione della Palazzina Liberty nel parco del Mella; il secondo con la quarta edizione del Festival della Scienza, in programma da lunedì a sabato 27. Andiamo in ordine. Dopo i due anni necessari per la ristrutturazione, l’Officina Liberty verrà aperta al pubblico stasera e ospiterà parte degli eventi del festival. L’edificio era la sede amministrativa della Redaelli, il cui sito occupava l’intera area oggi adibita a parco. Fondazione Cariplo ha sostenuto il recupero con 580mila euro (il 60% destinato a lavori, il 40% alle attività), ai quali il Comune ne ha aggiunto altri 500mila euro. «L’officina - spiega Luca Ghibelli, assessore alla progettazione integrata del territorio - punta a diventare una piattaforma all’interno della quale scuola, impresa, cittadini e territorio possano interagire, con il Comune a fare da regista». (...)

L.P.