Torta, brindisi e auguri per i 99 anni di Pasquale

Alle Rondini di Lumezzane si festeggia oggi uno degli ultimi ospiti arrivati: Pasquale Scutellà, che taglia il traguardo delle 99 primavere. Originario di Scido, in provincia di Reggio Calabria, entrò giovanissimo a far parte dell’Arma dei carabinieri. Spedito al fronte, combattè in Jugoslavia nel 1943. Finita la guerra prestò servizio in Sicilia, dove conobbe Gina (Sebastiana) Romano, giovanissima maestrina che seguì al Nord quando lei iniziò a insegnare a Lumezzane. Dopo le nozze, nel ’61, arrivarono i figli Giuseppe, Maurizio e Graziano. Pasquale e Gina sono rimasti insieme per 55 anni, fino allo scorso marzo. Sociale e allegro è coccolato dai figli che ogni giorno non mancano di passare con lui alcune ore. Anche le nipoti Marta e Giulia oggi gli faranno festa. •

B.BER.