Scacco matto al cromo esavalente

Prima Brescia, poi Concesio, quandi Gardone, e ora Villa Carcina. Addio cromo esavalente grazie al nuovo abbattitore realizzato da Asvt in via Veneto, su modello di quello messo in funzione in città. «L’IMPIANTO applica il medesimo metodo di rimozione del cromo esavalente utilizzato da A2A per l’acquedotto della città - spiega l’amministratore delegato di Asvt Piercostante Fioletti - basato sulla riduzione, coagulazione e filtrazione previa aggiunta di solfato ferroso all’acqua grezza. Visto il positivo collaudo, l’impianto è stato collegato il 23 luglio alla rete di distruzione dell’acqua». I livelli di cromo a Villa Carcina sono oggetto di dibattito da tempo. La concentrazione in qualche occasione ha superato i 12 microgrammi per litro, sollevando proteste da parte di genitori e cittadini. (...)

Marco Benasseni