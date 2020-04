25 aprile: antagonisti in strada, tensione con polizia

YN0-GGD

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Momenti di tensione a Milano, dove questa mattina un gruppo di antagonisti è stato fermato con decisione da alcuni agenti di polizia mentre improvvisava un corteo in memoria dei partigiani. L'episodio è avvenuto alle 11.50, quando in via Celentano, in zona via Padova, i poliziotti hanno incrociato una quindicina di militanti dei "Carc". Dai video ripresi dai residenti dai balconi si vedono gli agenti bloccare con decisione i manifestanti, tra cui ragazze e anziani. Uno di questi, in sella a una bicicletta, è stato atterrato sull'asfalto. Una degli antagonisti, invece, è stata ammanettata e trascinata all'auto per essere identificata. Da via Fatebenefratelli fanno sapere che si trattava di "persone note" sorprese durante i controlli per il rispetto del decreto per il contenimento del contagio da Covid-19. (ANSA).