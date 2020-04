318 sanzioni ieri a Milano e provincia

RT-CSN

(ANSA) - MILANO, 28 APR - E' di 13.370 il numero delle persone controllate a Milano e provincia in funzione di contenimento del Coronavirus. Sono state 318 quelle sanzionate in base al più recente decreto mentre nessuna è stata denunciata per Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 3.299 e 19 i gestori denunciati. (ANSA)