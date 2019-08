4 nuovi cani per unità cinofila locale

GGD

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Assenzio (detto Zio), Bobo, Malu e Udon: sono i quattro pastori tedeschi, ora in fase di addestramento, entrati nella squadra dei cinofili della Polizia locale, che andranno ad aggiungersi agli altri sei già operativi. Hanno tra gli 11 e i 22 mesi e sono stati scelti dopo una lunga selezione tra altri 67 candidati. Un cane antidroga - viene spiegato - deve essere infatti un animale socievole, curioso, di indole non aggressiva, di alta tempra e avere le capacità di sopportare le sollecitazioni negative prodotte dall'ambiente urbano e umano in cui si trova a operare. L'addestramento di una unità antidroga avviene presso la Scuola Addestramento Unità Cinofile della Polizia locale di Milano e ha una durata di almeno sei mesi. La vita media operativa di un cane antidroga è di circa 8 anni, dopo i quali va in pensione. L'acquisto di questi quattro cani è stato finanziato con le risorse del Progetto Scuole Sicure promosso dal Ministero dell'Interno.