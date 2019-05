600mila euro per videocamere in asili

RR

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Dalla Regione Lombardia arrivano 600mila euro per l'installazione di telecamere negli asili nido. Lo scorso novembre, il consiglio regionale ha approvato un progetto di legge per favorire la videosorveglianza e in generale per la tutela dei piccoli che frequentano nidi e micronidi, che prevedeva lo stanziamento ora confermato. Più precisamente si tratta di 600.000 euro per installare telecamere a circuito chiuso negli asili nido e 300.000 euro per formare personale operatori e famiglie. "Fatti di cronaca recenti continuano a evidenziare problematiche gravi nelle strutture, che coinvolgono operatori, famiglie e gli stessi bambini. Sono situazioni - ha sottolineato l'assessore alla Famiglia Silvia Piani - per le quali da tempo abbiamo deciso di intervenire". Secondo i dati Afam, in Lombardia ci sono 2.081 nidi e micro-nido (di cui 1.549 quelli privati) per un totale di 60.405 posti.