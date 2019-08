61enne muore cadendo durante escursione

YN3-RT

(ANSA) - BERGAMO, 31 AGO - Un uomo di 61 anni è morto nella zona del rifugio Tre Pizzi, sopra Roncobello, nel Bergamasco. Pare che l'uomo si trovasse in zona per un'escursione quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato per diversi metri. Sul posto l'elicottero del 118 e il Soccorso alpino. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto a causa della caduta.