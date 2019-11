A Bellocchio il premio del Vittoriale

GGD

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Verrà assegnato a Marco Bellocchio, sabato 30 novembre alle 17, al Vittoriale degli Italiani, il X Premio del Vittoriale. "Ricordo - dice il regista - una gita scolastica al Vittoriale, tante stanze abbastanza piccole e ogni spazio era occupato da immagini, nessuno spazio vuoto. Innumerevoli oggetti, centinaia, migliaia di piccoli tesori a portata di mano. E la mia preoccupazione che non ne rubassero qualcuno (volevo rubarli io?). E poi tante fantasticherie sul Vate e i suoi eccessi erotici, le tante donne pur essendo così brutto. Di cocaina ancora non si parlava. La casa come opera d'arte e rappresentazione teatrale (teatro il suo che detestavo) della sua vita e della sua morte. Una tomba, come la piramide di un faraone. Più in piccolo. Al di là dei ricordi resta la grande curiosità di ritornare al Vittoriale per un premio (una vittoria) che la Fondazione mi ha voluto conferire. Alla tomba intatta del Vate (non saccheggiata, miracolo italiano) ritorno. Ringraziando".