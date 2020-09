A Bergamo al via il Landscape Festival

GGD

(ANSA) - MILANO, 04 SET - "Un tassello del grande progetto di rilancio della nostra città dopo la dolorosa fase dell'emergenza, un'iniziativa culturale dedicata al valore del paesaggio e proiettata verso la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2023, insieme a Brescia": così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, parla di Landscape Festival, il festival del Paesaggio, la cui decima edizione prende il via il 5 settembre. Al centro della manifestazione, la Green Square, rilettura in chiave green di Piazza Vecchia, quest'anno anche protagonista di una raccolta fondi collettiva. La grande installazione in Piazza Vecchia, creata da Michele De Lucchi, vede al suo centro un grande tavolo, fatto di tanti tavoli, in legno massello di essenze pregiate, e "apparecchiato" con piante autoctone come olmi, faggi, tigli, carpini, querce e ciliegi, oltre a 20 alberi di 4-5 metri di altezza posti in grossi vasi con alla base erbacee perenni, tutti a disposizione del pubblico tramite donazione. "È il momento di portare la Natura sul tavolo e - dice l'architetto De Lucchi - affrontare l'argomento seriamente. Il tavolo è lo strumento che usiamo per mangiare, studiare e lavorare ma è anche l'oggetto su cui appoggiamo le cose importanti, quelle da avere sott'occhio e non dimenticare. Oggi più che mai la natura pretende e merita attenzione. Per celebrarla abbiamo realizzato tavolini, tavoletti e tavoloni con sopra tante piante, quali moniti sinceri per ricordarci di ricordare. I tavoli così allestiti sono sistemati sulla piazza di Bergamo Alta, uno a fianco all'altro, uno sopra all'altro, uno staccato dall'altro, così come vogliamo essere noi esseri umani dell'umanità di oggi!". Grazie alla raccolta fondi sarà realizzato Green to the People, un giardino negli spazi esterni dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, un'area che - viene spiegato dai promotori - assumerà una forte valenza simbolica come memoria della forza e resistenza della città nella lotta alla pandemia. (ANSA).