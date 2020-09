A Brescia cartelli 'non sta andando tutto bene'

GGD

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Non sta andando tutto bene" è il messaggio di sei striscioni sulla gestione dell'emergenza Covid 19 comparsi oggi a Brescia davanti a luoghi simbolo come la sede dell'INPS, del Comune, degli Spedali Civili, della Poliambulanza e della prefettura. "Perché non sta andando tutto bene e solo la presa in carico della cura e salute collettiva, senza speculazioni, può farci uscire dal Covid 19" dicono i promotori degli striscioni, che vanno dal centro sociale Magazzino 47 a Cobas, Cub e Usb di Brescia fino a Rifondazione Comunista e Potere al Popolo e Libertà e Giustizia. Mercoledì 9 settembre - annunciano - dalle 20.45 ci sarà in piazza Rovetta un dibattito pubblico dove si parlerà della gestione pandemica sia sanitaria che economica. (ANSA).