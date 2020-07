A Brescia limitazione movida

YA3-GGD

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il Comune di Brescia ha deciso di prorogare fino a fine agosto l'ordinanza che regola la movida, soprattutto nel fine settimana. Per i bar continuerà ad essere vietata la vendita da asporto di bevande che potranno essere consumate sempre e solo al tavolino dalle 20 alle 7. Non cambia nulla anche per gli esercizi di vicinato, le attività artigianali e per i distributori automatici, che non potranno vendere bevande da asporto dalle 20 alle 7. L'ordinanza è valida per le giornate di venerdì e sabato. "In due mesi e mezzo dopo la notte di piazzale Arnaldo tra il 22 e il 23 maggio subito dopo la fine del lockdown le cose sono andate bene. Credo che l'ordinanza abbia raggiunto due obiettivi: i cittadini hanno capito che la cautela è premiante e i gestori dei locali hanno collaborato", ha spiegato il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, che ha annunciato che l'ordinanza resterà in vigore fino al 30 agosto. (ANSA).