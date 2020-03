A Codogno, coda mascherine spezza 'noia'

BF

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - In Fiera a Codogno si sono presentati in tanti ma senza ressa, per ritirare le mascherine messe a disposizione dalla Protezione civile che ha allestito due gazebo. "Una coda neanche lunga, un metro o un metro e mezzo di distanza forse non riesci a tenerlo ma è ordinata: sono venuto anche con la tessera di mia moglie e ho dovuto aspettare solo 20 minuti" descrive Massimo dal Comune epicentro dell'area rossa. "Sono quelle chirurgiche, ma servono anche quelle: ricevi tre mascherine per ogni tessera sanitaria. Ho fatto passare avanti un signore molto anziano - racconta - per lui non sarebbe stato necessario venir fin qui, gliele avrebbero consegnate al domicilio" ma forse è anche questo un tentativo di vivere con normalità le giornate di quarantena.