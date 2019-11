A Cremona l'abito gourmet

GGD

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Vestiti fatti con marshmallows, peperoncini e taralli: la stilista Angela Colosimo porta a Il BonTà, il Salone della eccellenze enogastronomiche dei territori che si terrà dal 9 al 12 Novembre a CremonaFiere, il suo nuovo progetto dal titolo "L'abito gourmet - La moda che fa bene". Si tratta di vestiti che, letteralmente, si mangiano. Realizzati con ingredienti dolci, come caramelle o cioccolato, ma anche salati, come il pane, i tarallini e gli snack. Il progetto è nato per la necessità di voler comunicare un messaggio sociale contro l'immagine emaciata delle modelle e dell'ideale di 'magrezza mezza bellezza' imposto dai media. Quello di Colosimo è solo uno degli appuntamenti che animerà Il BonTà: arrivato alla 16 edizione, conta 2.000 prodotti artigianali dei territori e l'anno scorso ha registrato 30 mila visitatori.