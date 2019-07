A diplomati 300 biglietii prove Gp Monza

MF

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Per il secondo anno, la Lombardia, in collaborazione con l'autodromo di Monza, ha deciso di regalare 300 biglietti per le prove del gran premio ai diplomati. Per i biglietti del 6 settembre possono fare domanda tutti i diplomati negli istituti lombardi compilando la richiesta al link link in-lombardia.it/diplomati-pista-2019. I biglietti (due a diplomato) saranno assegnati in base al voto di diploma, e, in caso di parità di voto, alle prime domande arrivate. Questo, ha sottolineato l'assessore allo Sport Martina Cambiaghi, "è un modo per valorizzare gli studenti meritevoli che si sono impegnati concludendo il primo importante ciclo di studi". "L'edizione 2019 - ha ricordato - vedrà tante novità" anche grazie agli eventi organizzati dalla Regione. "In particolare l'importante collaborazione con il Politecnico di Milano per la presenza nel week end del GP di Monza dei simulatori di guida che saranno ammessi a disposizione dei 300 vincitori dei "Diplomati in pista'".