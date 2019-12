A fuoco casa nel milanese, 6 intossicati

RR

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 25 DIC - Un incendio ha distrutto oggi, intorno alle 19.30, un appartamento a Sesto San Giovanni (Milano): sei le persone intossicate lievemente, tra cui un carabiniere intervenuto per aiutare gli inquilini. Due persone sono state portate in ospedale per accertamenti dai soccorritori del 118. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e il rogo, al quarto piano di un palazzo di via Gorizia, è già stato spento.