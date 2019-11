A L'Artigiano la storia di Farid Loudahi

COM-GNN

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Persone, idee e tradizioni si incontreranno nei padiglioni de L'Artigiano in Fiera, la rassegna cha aprirà il 30 novembre a Milano. Ad esempio ci sarà Farid Loudahi, che ha aperto la conserveria Thala nel 2013 nella regione berbera di Cabilia in Marocco. Inizialmente nasce come laboratorio dove sperimentare ricette, successivamente Farid si specializza nella gastronomia ed inizia a produrre man mano, conserve originali e di alta qualità. Nelle sue preparazioni utilizza i prodotti locali e stagionali e ogni ricetta viene fatta a mano senza alcun processo industriale automatizzato o inquinante. Inoltre in Thala la realizzazione delle conserve è affidata alle donne del villaggio di Thala Buzrou, dove ha sede l'azienda, le quali detengono una conoscenza unica delle ricette tramandate per generazioni. Anche Farid sarà a L'Artigiano in Fiera, rassegna che chiuderà l'8 dicembre. Il pass gratuito necessario per accedere all'evento è facile da ottenere registrandosi al sito pass.artigianoinfiera.it.