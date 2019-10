A Milano 1/a edizione Fiera del Tartufo

DIV

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Dai boschi di tutta Italia alla Piazza Città di Lombardia a Milano, l'oro nero - o bianco - della gastronomia, sarà in mostra durante la prima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo, dal 17 al 20 ottobre. Un'occasione per il prezioso alimento, che va a colmare un vuoto di appuntamenti fieristici milanesi dedicati al tema. I riflettori dell'evento saranno puntati sui produttori, che avranno la possibilità di esporre e vendere le proprie specialità a base di tartufo, dalla pasta alle creme, dai formaggi ai salumi. Tra i diversi marchi della penisola che hanno confermato la propria presenza, Urbani Tartufi, azienda conosciuta in tutto il mondo con i suoi oltre 150 anni di storia. Ormai giunta alla sesta generazione, Urbani Tartufi controlla il 70% del mercato globale, rappresentando un punto di riferimento del settore con 14 sedi, 5 marchi e 300 professionisti.