A Milano 18 maggio biblioteche su prenotazione

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Il 18 maggio a Milano riapriranno le biblioteche cittadine dopo una riorganizzazione degli spazi per garantire il distanziamento dei dipendenti e di questi con i cittadini. Lo ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, in commissione consiliare riunita in video conferenza. Il prossimo 18 maggio apriranno quindi la Biblioteca Sormani e un primo contingente di rionali, con la riattivazione su prenotazione del servizio di prestito delle prenotazioni effettuate a marzo e la restituzione dei prestiti in corso. Le biblioteche interessate a questa prima fase resteranno aperte da martedì a sabato con orario ridotto. Dove ci sarà la necessità verranno installate delle barriere parafiato in plexiglass alle postazioni e ci sarà la sanificazione degli ambienti e dei materiali bibliografici. Se il quadro sanitario e giuridico di riferimento sarà confermato, dal primo al 13 giugno si apriranno progressivamente altre biblioteche rionali e sarà regolamentato l'accesso contingentato del pubblico alle aree a scaffale aperto. Infine la fase a regime, dal 29 giugno al 5 settembre, con la riattivazione di tutti i servizi in presenza previa prenotazione, l'accesso contingentato con percentuale maggiore nelle sale di lettura e sempre con prenotazione. (ANSA).