A Milano 750 nuovi monopattini, quasi 6mila in città

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Per le strade di Milano da oggi ci sono 750 nuovi monopattini in condivisione, con l'arrivo del nuovo operatore Voi, il quinto autorizzato dal Comune. Salgono così a 5500 i monopattini a disposizione in città che tra pochi giorni stanno 6 mila con l'operatore Lime. "Mezzi utilissimi per gli spostamenti brevi, i monopattini sono agili, sostenibili e integrati alla rete di trasporto pubblico ma da usare sempre con prudenza e attenzione perché non rispettare le regole della strada può essere pericoloso per sé stessi e per gli altri", ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano. ù In tema di sicurezza Voi lancerà a Milano la campagna "Siamo VOI", un evento durante il quale saranno distribuiti caschi e impartiti mini training gratuiti sull'uso e sulle regole di parcheggio dei monopattini. (ANSA).