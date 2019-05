A Milano apre emporio solidarietà

MF

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - A Milano apre un altro supermercato che aiuta le famiglie in difficoltà. Sarà inaugurato venerdì prossimo, infatti, l'emporio della solidarietà di Lambrate, che arriva dopo quello aperto da Caritas nel quartiere periferico della Barona. Una inaugurazione che sarà anche l'occasione per lanciare la nuova iniziativa 'Carrello sospeso' sulla falsariga della tradizione napoletana del caffè sospeso che si può lasciar pagato al bar per chi non può permetterselo. Il nuovo emporio di Caritas ambrosiana sarà ospitato negli spazi della parrocchia del SS. Nome di Maria in via Pitteri 54. Nel minimarket si pagherà la spesa non con denaro ma con una tessera a punti, rilasciata dagli operatori dei centri di ascolto Caritas e caricata secondo le necessità. All'inaugurazione saranno presenti anche l'arcivescovo Mario Delpini e il sindaco Giuseppe Sala.