A Milano apre lido 'verde' in parco Biblioteca degli alberi

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - La Fondazione Riccardo Catella, incaricata dal Comune di Milano della gestione tecnica e culturale di Bam- Biblioteca degli Alberi Milano, ha inaugurato oggi 'Lidobam', ossia una "spiaggia verde" che fino a lunedì 31 agosto "offrirà ai milanesi la possibilità di godersi sole e relax restando immersi nel patrimonio botanico del Parco", a due passi da piazza Gae Aulenti, "nel rispetto delle norme di distanziamento sociale". "Anche questa iniziativa vuole essere un omaggio a Milano e ai milanesi che in questi mesi hanno dovuto rinunciare agli spazi aperti", ha spiegato Kelly Russell Catella, direttore generale di Fondazione Riccardo Catella. E ancora: "Abbiamo pensato di ricreare in Bam l'atmosfera di un lido e di mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per garantire la salute di chi frequenterà non solo Lidobam ma tutti gli spazi pubblici di Porta Nuova". Lidobam, si legge in una nota, "realizzato con Hw-Style e con un portale di ingresso nato da un'idea in collaborazione con lo Studio Gioforma, prevede 80 postazioni: ombrelloni e sdraio sono accessibili tutti i giorni della settimana, lunedì dalle 15 alle 20, da martedì a domenica dalle 10 alle 20. Attraverso l'app Portanuova Milano, è possibile prenotare l'intera giornata o un preciso momento". (ANSA).