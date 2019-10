A Milano in migliaia al consolato turco

EM

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "Fermatevi. Milano al fianco del popolo curdo": è lo slogan della manifestazione che ha portato migliaia di persone davanti al consolato turco a Milano per portare solidarietà al popolo curdo Al presidio hanno aderito numerosissime sigle diverse, da partiti a sindacati ad associazioni come Anpi, Acli e Arci. Diverse le bandiere con i colori del Kurdistan, verde, rosso e giallo, e diversi gli striscioni e i cartelli contro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Oggi l'Europa ha scelto di non scegliere - ha detto l'europarlamentare del Pd Piefrancesco Majorino, presente alla manifestazione - Una grave responsabilità e dovremo far sentire la nostra indignazione. L'Italia deve uscire dalla vendita di armi. Servono sanzioni economiche ed interventi che non si limitino a condanne politiche che da sole non bastano minimamente".